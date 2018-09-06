СМИ: майор ФСБ вымогал взятку у «дочки» «Газпрома» в Темрюке

По версии следствия, работник спецслужбы незаконно провел проверку в одном из подразделений «Газпром транссервиса», а затем потребовал от руководства выплатить крупную сумму денег.

Мужчина работал по контракту в спецслужбе с 2005 года. Службу он проходил в Темрюке.

Следователи установили, что майор незаконно организовал в ООО «Газпром транссервис» в Темрюке проверку. В результате этих действий были выявлены нарушения. Сотрудник ФСБ, угрожая руководству предприятия уголовным делом, потребовал выплатить ему крупную сумму денег. Его задержали при получении 1,5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о вымогательстве, получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Работника спецслужб заключили под стражу на два месяца, пишет «Коммерсантъ».

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