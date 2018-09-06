Встреча состоится 26 или 27 сентября.

«Черноморец» и «Спартак» рассматривают возможность переноса матча 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.

Вместимость стадиона в Новороссийске составляет 12,5 тыс. зрителей, а сочинский «Фишт», на котором проходили матчи чемпионата мира — 2018, может принять почти 45 тыс. зрителей, сообщает Sport.24.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 1/32 турнира «Черноморец» победил «Сочи».

ФК «Краснодар» в 1/16 финала Олимп – Кубка России сыграет с «Авангардом».

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