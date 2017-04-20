СМИ: майор Черноморского флота погиб в Сирии

Майор Черноморского флота ВМФ России Сергей Бордов погиб в Сирии.

СМИ ссылаются на сослуживца майора Вячеслава Павлюченко и источник, близкий к Черноморскому флоту.

По словам сослуживца, майор попал под артиллерийский обстрел вместе с сирийскими солдатами: погибли два российских военнослужащих и двое сирийских солдат.

Имя второго погибшего Павлюченко не назвал, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СМИ, ранее во время боев за Пальмиру погиб житель Кавказского района Краснодарского края, работавший в Сирии по частному договору.

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