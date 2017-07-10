СМИ: мэр Апшеронска сбил мальчика на велосипеде

По данным СМИ, глава Апшеронска Владимир Бырлов 10 июля сбил подростка на велосипеде и скрылся с места аварии.

Факт ДТП подтвердили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, однако имя водителя не назвали.

«Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Апшеронскому району около 14:30. По предварительным данным, 60-летний водитель Volkswagen двигался по улице Профсоюзной по второстепенной дороге и при выезде на перекресток с улицей Ворошилова не уступил дорогу 14-летнему велосипедисту, двигавшемуся по главной дороге. В итоге автомобиль сбил его», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

В полиции добавили, что водитель оставил номер телефона пострадавшему и покинул место аварии.

Подростка с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение водителя иномарки, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что за рулем машины находился глава Апшеронска Владимир Бырлов.

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