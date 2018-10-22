СМИ: на Кубани после падения самолета Л-39 возбудили дело

В результате крушения самолета погибли два пилота — выпускники Краснодарского авиационного училища 2018 года.

По факту падения учебного самолета Л-39 Минобороны РФ в Ейском районе военное следственное управление СК России Южного военного округа возбудило уголовное дело о нарушении правил полетов, сообщает ТАСС.

Стали известны имена погибших пилотов. Это 22-летний Андрей Середин, родом из Липецка, и 23-летний летчик-инструктор Владислав Нелевда, родившийся в Ахтубинске Астраханской области. Они оба были лейтенантами и выпускниками Краснодарского авиационного училища 2018 года, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учебный самолет Минобороны РФ Л-39 упал 18 октября около 17:00 в море в районе станицы Должанской в Ейском районе.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Летчики успели катапультироваться. На их поиски вышли катера МЧС. На месте падения учебного самолета нашли парашют одного из летчиков. К поискам пилотов упавшего в Ейском районе самолета подключили вертолет и водолазов.

Во время поисковых работ 20 октября в Азовском море обнаружили фрагменты тел обоих погибших летчиков учебного самолета.

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