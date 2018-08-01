СМИ: на Кубани построят дорогу к морю стоимостью 1,2 трлн рублей

Новая трасса Джугба — Сочи будет в пять раз дороже Крымского моста.

Концепцию развития дороги разработал Росавтодор. На месте двухполосного горного серпантина, который сейчас работает на пределе пропускной способности, предлагается возвести четырехполосную скоростную трассу. По предварительным подсчетам, стоимость проекта составит 1,2 трлн рублей.

Если проект будет реализован, добраться от Джубги до Сочи можно будет за час: длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость на ней – 120 км/ч. Проезд предполагается сделать бесплатным.

«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», – отметил один из источников.

Новая дорога должна пойти в обход населенных пунктов. Проект строительства планируется разбить на четыре этапа: возвести обход Туапсе (предполагается построить 10 мостов и семь тоннелей, стоимость — 199 млрд рублей), обход Сочи (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад, за 180 млрд рублей), обход поселка Лазаревское (восемь мостов на участке занимают 2,5 км из 10 км, четыре тоннеля, стоимость — 130 млрд рублей), и построить около 80 км соединительных участков (стоимость 700–800 млрд рублей). Соединительный участок можно было бы построить к 2022 году, а обход Сочи — к 2023 году. Существующий обход проходит в черте города, он освободил от транзитного движения только центральную часть курорта.

Начать реконструкцию дороги Джубга – Сочи Росавтодор надеется уже в 2019 году, пишут «Ведомости».

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