СМИ: на Кубани пять человек отравились угарным газом

Инцидент произошел утром 22 февраля в Темрюке.

По данным СМИ, семья из пяти человек спала в доме на улице Советской. Утром 22 февраля один из них позвонил в спасательную службу, почувствовав признаки отравления угарным газом.

Всех жильцов — 47-летнюю женщину, 23-летнего и 26-летнего мужчин, 18-летнего парня и 10-летнюю девочку — госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, причиной ЧП стала ошибка при эксплуатации печи, сообщает «Пятый канал».

Как сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник, сейчас всех пострадавших выписали из больницы.

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