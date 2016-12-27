СМИ: на месте авиакатастрофы Ту-154 под Сочи нашли черный ящик

Водолазы 26 декабря обнаружили черный ящик на месте падения самолета Ту-154 под Сочи.

Об этом сообщил источник в силовых структурах. По его данным, в ближайшее время черный ящик извлекут из воды.

Источника добавил, что в районе авиакатастрофы найдены тела еще трех погибших и большое количество останков, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ привлекло для поиска обломков и бортовых самописцев Ту-154 буксиры «Краб» и «Афалина». Эти суда принадлежат Главному управлению глубоководных исследований. Они оснащены специальными эхолотами и подводными беспилотниками. Суда позволяют создать 3D-картину дна с точностью до нескольких сантиметров. Буксиры способны работать в плохую погоду, сильный ветер и шторм. Они могут подолгу находиться на одном месте, сканируя подводную обстановку и выполняя работы, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Черном море нашли тела 13 погибших во время авиакатастрофы. В Москве 26 декабря началось опознание. Поисково-спасательная группа обнаружила хвостовую часть с фрагментами двигателя самолета Ту-154, попавшего накануне в авиакатастрофу.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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