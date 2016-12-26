СМИ: на некоторых пассажирах упавшего Ту-154 были спасательные жилеты

На нескольких погибших пассажирах самолета Ту-154, которых нашли после авиакатастрофы в районе Сочи, были надеты спасательные жилеты.

Об этом 26 декабря сообщил источник, знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб. Он уточнил, что люди готовились к эвакуации. До информации источника, жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела обнаружены.

Официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследования уголовного дела на личный контроль. Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что теракт не является основной версией авиакатастрофы самолета Ту-154 в Сочи.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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