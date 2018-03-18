СМИ: на одном из участков Краснодара представитель оппозиции пытался блокировать систему ГАС «Выборы»

Об этом в Крайизбирком сообщили от имени председателя ТИК Центральная.

По информации территориальной избирательной комиссии, к ним обратился человек, потребовавший выдать ему удостоверение члена комиссии с правом совещательного голоса вместо зарегистрированного ранее Олега Курбатского. Он предъявил уведомление от одного из кандидатов, выданное на имя Михаила Беньяша и подписанное Евгением Витишко — председателем регионального отделения партии «Яблоко» и доверенным лицом одного из кандидатов в президенты. Также в ТИК поступил отзыв Курбатского от имени Витишко. Однако выдать удостоверение новому члену комиссии с правом совещательного голоса не представлялось возможным, «так как у гражданина отсутствовал документ, удостоверяющий личность (паспорт)», — цитирует сообщение ТИК Центральная сайт «ЯСНО».

Также, по приводимой «ЯСНО» информации председателя ТИК, «указанный гражданин совершил действия, препятствующие работе ГАС «Выборы», обеспечивающей голосование на территории Центрального внутригородского округа. На место инцидента был вызван наряд полиции для составления протокола по статье 5.69 КоАП: «Вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий, установленных законодательством, либо создание помех участию избирателей, участников референдума в голосовании»».

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