СМИ: на поверхность подняли все черные ящики разбившегося под Сочи Ту-154

По данным СМИ, участники поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи подняли на поверхность все черные ящики лайнера.

Об этом сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось о подъеме параметрического самописца. Его передали на расшифровку в один из НИИ Минобороны в Москву, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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