СМИ: Надежду Цапок раньше срока освободили из колонии

Бывшая владелица ООО «Артекс-Агро» и мать лидера преступной группировки Сергея Цапка вернулась в станицу Кущевскую.

Надежда Цапок освободилась из колонии в Усть-Лабинске. По данным СМИ, женщина встала на учет в МВД.

В августе 2017 года апелляция отказала Цапок в условно-досрочном освобождении, указав на то, что путем частичного сложения сроков по нескольким приговорам ей назначили наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет с окончанием срока 17 февраля 2019 года. Суд сократил этот срок на пять месяцев по новой норме, которая приравнивает день пребывания в изоляторе к полутора дням в колонии, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кущевский районный суд 17 декабря 2014 года приговорил Надежду Цапок к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество с землей. Краснодарский краевой суд 27 февраля 2015 года удовлетворил апелляцию гособвинителя и лишил Надежду Цапок трех земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 770 га.

В августе 2015 года Надежде Цапок утвердили обвинение по еще одному уголовному делу. По версии следствия, женщина и две ее сообщницы по подложным документам присвоили себе 187 га земли сельскохозяйственного назначения в Кущевском сельском поселении. Гособвинение 9 июня попросило приговорить подсудимую к 7,5 годам колонии со штрафом в 500 тыс. рублей. Надежда Цапок 1 июля выступила в суде с последним словом. Кущевский районный суд 12 июля 2016 года, согласившись с доказательствами гособвинителя, приговорил Надежду Цапок к 7,5 годам колонии.

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