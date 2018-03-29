СМИ: нападающий ФК «Краснодар» Смолов может перейти в «Вест Хэм» до начала ЧМ-2018

29 марта в 19:23

Стоимость трансфера может составить от 10 до 13 млн фунтов.

Есть вероятность, что Федор Смолов перейдет в английский клуб до старта чемпионата мира по футболу, пишет Sky Sports.

Ранее «Вест Хэм» уже пытался взять нападающего в аренду в зимнее трансферное окно, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Федор Смолов принял решение не уходить из ФК «Краснодар» этой зимой. По его словам, летом он продолжит ждать предложения, которое устроит клуб и будет соответствовать его целям.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Футбольные трансферы

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