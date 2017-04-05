СМИ: нападающий ХК «Сочи» Илья Крикунов перейдет в «Автомобилист»

По данным СМИ, нападающий ХК «Сочи» Илья Крикунов продолжит карьеру в «Автомобилисте».

Об этом сообщил источник, близкий к ситуации. Крикунов заключит контракт с екатеринбургским клубом на два года.

В этом сезоне форвард в 54 играх набрал 35 очков (12+23) и стал лучшим бомбардиром команды. Контракт Крикунова истекает 30 апреля. Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс от комментариев отказался.

«Сочи» также не будет продлевать соглашение с форвардом Игорем Игнатушкиным. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев, передает ТАСС.

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