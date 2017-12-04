СМИ: Nike разработает нейтральную форму для спортсменов из РФ на ОИ в Пхенчхане

По данным СМИ, с такой просьбой к производителю спортивной одежды обратился МОК.

Nike может заняться разработкой дизайна формы для спортсменов из России, если им разрешат выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. МОК уже рассмотрел вопрос нейтральной формы россиян, разработка дизайна началась, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Inside the Games.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Олимпийского комитета России Александр Жуков 26 апреля сообщил, что сборная РФ будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018.

Комиссия МОК 27 ноября аннулировала результаты выступлений в Сочи и запретила выступать на Играх пятерым российским спортсменам. На данный момент уже 22 российских спортсмена пожизненно отстранены от Олимпиад. МОК 5 декабря объявит решение об участии сборной РФ в Играх 2018 года.

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