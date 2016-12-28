СМИ: обломки Ту-154 при хорошей погоде будут искать в новогоднюю ночь

Источник в правоохранительных органах сообщил 28 декабря о том, что работы по подъему фрагментов разбившегося под Сочи самолета Ту-154 могут продолжаться круглосуточно в течение месяца.

По его словам, со дна подняли примерно 30% частей самолета. Работы продолжат и в новогоднюю ночь, если позволит погода.

«Синоптики прогнозируют ухудшение погоды, и если будут волны, то работы приостановят. Потом опять начнут, и так может продолжаться до одного месяца, пока не найдут большую часть самолета, чтобы установить причины крушения», — цитирует собеседника «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала поисковой операции спасатели подняли на поверхность 1 тыс. 547 обломков самолета Ту-154, было найдено 15 тел погибших.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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