СМИ: Обрадович останется тренером ПБК «Локомотив-Кубань» на сезон 2017/18

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19 марта в 14:46

По данным СМИ, Саша Обрадович продолжит работу с ПБК «Локомотив-Кубань» в следующем сезоне.

Контракт сербского специалиста рассчитан по системе «1+1». По данным источника, руководство клуба рассчитывает активировать пункт продления контракта с 48-летним тренером.

В текущем сезоне «Локомотив-Кубань» провел в Лиге ВТБ 17 матчей и занимает в турнирной таблице четвертое место, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полуфинале Еврокубка ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл испанской «Уникахе» и покинул турнир.

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