СМИ: Обрадович останется тренером ПБК «Локомотив-Кубань» на сезон 2017/18

19 марта в 14:46
По данным СМИ, Саша Обрадович продолжит работу с ПБК «Локомотив-Кубань» в следующем сезоне.
Контракт сербского специалиста рассчитан по системе «1+1». По данным источника, руководство клуба рассчитывает активировать пункт продления контракта с 48-летним тренером.
В текущем сезоне «Локомотив-Кубань» провел в Лиге ВТБ 17 матчей и занимает в турнирной таблице четвертое место, сообщает «Чемпионат».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полуфинале Еврокубка ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл испанской «Уникахе» и покинул турнир.