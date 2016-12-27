СМИ: очевидец рассказал подробности падения Ту-154 под Сочи

По данным СМИ, один из очевидцев 26 декабря рассказал сотрудникам ФСБ подробности падения самолета Ту-154 под Сочи.

Очевидцем оказался сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ. В момент авиакатастрофы он находился на катере в акватории Черного моря недалеко от Сочи.

Пограничник рассказал, что видел, как падал самолет. По его словам, воздушное судно летело из аэропорта в Адлере, однако вместо того, чтобы набирать высоту, оно начало снижаться. Очевидец отметил, что самолет приближался к поверхности моря, как будто собирался сделать посадку.

По его мнению, для посадки положение лайнера в пространстве было странным — Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Пограничник сравнил положение самолета с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.

Мужчина добавил, что потом воздушное судно задело поверхность моря хвостом, который при ударе отвалился. Затем лайнер упал в воду и затонул. По данным экспертов, к этому могли привести факторы, связанные с действиями пилотов, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Черном море нашли тела 13 погибших во время авиакатастрофы. В Москве 26 декабря началось опознание. Поисково-спасательная группа обнаружила хвостовую часть с фрагментами двигателя самолета Ту-154, попавшего накануне в авиакатастрофу.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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