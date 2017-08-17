СМИ: один из предполагаемых организаторов теракта в Барселоне ликвидирован

Он был убит в перестрелке с полицией.

По данным издания La Vanguardia, это произошло в барселонском пригороде Сан-Жуст-Десверн. Злоумышленник вступил в перестрелку с правоохранителями и был ликвидирован. Официального подтверждения этих данных нет.

Ранее полиция опровергла информацию о том, что в одном из ресторанов в центре Барселоны забаррикадировались злоумышленники и взяли кого-то в заложники, передает ТАСС.

По последним данным, число пострадавших при теракте превысило 60 человек, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Барселоне фургон въехал в толпу в районе улицы Рамбла. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт.

Погибли по меньшей мере 13 человек. Полиция задержала одного из подозреваемых в организации теракта.

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