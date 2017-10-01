СМИ опубликовали рейтинг самых дешевых автомобилей в России

В рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в России, попали пять отечественных моделей.

Самым дешевым новым автомобилем в стране стала Lada Granta в кузове седан, цена которой начинается с отметки в 389 тыс. 900 рублей. Второе и третье места также заняли отечественные машины — седан Lada Priora и лифтбек Lada Granta, которые стоят от 399 тыс. 900 и 414 тыс. 900 рублей соответственно.

В пятерку лучших попали Ravon R2 стоимостью от 439 тыс. 900 рублей и хэтчбек Lada Kalina, за которую покупателю придется заплатить от 440 тыс. 600 рублей. Бюджетная модель из Узбекистана стала самым доступным автомобилем с автоматической трансмиссией, отметили составители рейтинга.

В список также попали собираемый в Тольятти седан Datsun on-DO стоимостью от 442 тыс. рублей, седан Ravon Nexia, который обойдется покупателю минимум на семь тысяч дороже, седан Brilliance H230, который можно купить за 459 тыс. рублей.

Рейтинг замкнули внедорожник Lada 4×4 — его цена начинается от 475 тыс. рублей — и Renault Logan. Цена на эту модель начинается с отметки в 479 тыс. рублей.

При этом как нижняя, так и верхняя границы рейтинга выросли на 20 тысяч рублей. Это связано с тем, что цены на автомобили в стране вновь начали расти, сообщает РИА «Новости».

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