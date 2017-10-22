СМИ опубликовали рейтинг самых небезопасных автомобилей

Его составили на основе опросов водителей о самых частых неполадках в их машинах, в него вошли данные 640 тыс. автовладельцев.

На первое место поставили Chevrolet Camaro с проблемными трансмиссией, электрикой и приводом. На втором месте Mercedes-Benz GLC, у которого часто ломаются тормоза, рулевое управление и подвеска. Замыкает тройку Jaguar F-Pace с частыми поломками трансмиссии и электрики. Также владельцы этого авто отметили часто возникающий шум в салоне.

Владельцы внедорожников GMC Acadia часто обращаются в сервис-центры из-за проблем с приводом, силовой установкой и электрикой. На пятом месте расположился Fiat 500, у которого барахлят электрика, силовая установка и тормоза. Ford Focus отметился, как и многие другие, проблемами с трансмиссией и приводом.

Также в список попали Ford Fiesta с проблемами климатической системы и трансмиссия, Volvo XC90 — с электрикой и силовой установкой и Cadillac Escalade с проблемами климат-контроля и коробки передач, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал Кубань 24, ранее СМИ опубликовали рейтинг самых дешевых автомобилей в России.

Вернуться на ленту

Источник