СМИ: отчим признался в убийстве девочки в Сочи

По данным СМИ, отчим девочки, пропавшей 13 марта в Сочи, признался в ее убийстве.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. После признания в убийстве Шахмирзаев Мурад Мирза Оглы 1989 года рождения поехал вместе со следователями к тому месту, где закопал тело, сообщает «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отчим 28-летний Мурад Шахмирзаев 14 марта заявил о пропаже девочки. Информация о пропаже пятилетней девочки спасателям поступила 14 марта в 00:30. К месту происшествия направили три смены спасателей ЮРПСО МЧС России. По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Ее искали около 1 тыс. человек. Погода помешала использовать вертолет МЧС для поиска ребенка.

Отчим после заявления о пропаже девочки перестал выходить на связь. Его нашли в одном из хостелов Адлера. Во время пропажи девочки в Сочи ее матери не было дома — женщина в эти дни была в роддоме и рожала четвертого ребенка. В селе, где пропала пятилетняя девочка, состоялся сход граждан.

Спасатели 14 марта подняли в воздух два квадрокоптера, использовали тепловизор. На поиск ребенка вышел конно-кинологический отряд.

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