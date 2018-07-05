СМИ: ПБК «Локомотив-Кубань» и ЦСКА обменяются защитниками

Баскетбольные клубы обсуждают обмен «армейца» Виталия Фридзона на краснодарского игрока Дмитрия Хвостова.

Переговоры по обмену баскетболистами сейчас находятся на продвинутой стадии.В прошедшем сезоне Лиги ВТБ 28-летний Дмитрий Хвостов принял участие в 27 поединках. Он набирал по 5,6 очка, отдавал по 2,6 передачи, собирал по 1,4 подбора, а также совершал по 0,9 перехвата и 0,1 блок-шота за 18,1 минуты в среднем за матч.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 32-летний Виталий Фридзон помог ЦСКА в 28 матчах. Баскетболист набирал по 6,8 очка, собирал по 1,6 подбора, отдавал по 1,0 передачи, а также совершал по 0,9 перехвата и 0,1 блок-шота за 14,1 минуты в среднем за игру, сообщает «Чемпионат».

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