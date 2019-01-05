Защитник покинет краснодарскую команду в ближайшее время.
Об этом сообщает издание Sportando со ссылкой на свои источники.
В прошлом сезоне Уайтхед играл в НБА в составе «Бруклин Нетс» и выступал в G-лиге за «Лонг-Айленд Нетс». Действующий контракт баскетболиста с ПБК «Локомотив-Кубань» рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает «Чемпионат».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», защитник Айзея Уайтхед подписал контракт с ПБК «Локомотив-Кубань» в августе 2018 года.
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