СМИ: ПБК «Локомотив-Кубань» предложил новый контракт Райану Брокхоффу

Австралийский форвард в предстоящем сезоне планирует продолжить карьеру в NBA.

По информации источника из окружения игрока, краснодарцы предложили 27-летнему нападающему новый контракт на два года с сохранением заработной платы сезона-2017/18. Президент «Локо» Андрей Ведищев подтвердил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с форвардом.

По словам Ведищева, Райан Брокхофф был одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. При этом форвард пока не ответил на предложение железнодорожников.

В ближайшее время баскетболист пройдет индивидуальные просмотры в «Бруклине», «Вашингтоне», «Миннесоте» и «Милуоки». В случае если игроку не удастся договориться с командами NBA, то в первую очередь он будет рассматривать предложения от клубов — участников Евролиги. По данным источника, если таких не окажется, он готов остаться в Краснодаре, сообщают «Известия».

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