СМИ: перепроверку допинг-проб с Олимпиады в Сочи завершат до 2022 года

По данным зарубежных СМИ, перепроверку допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр в Сочи, завершат до 2022 года.

Об этом в феврале сообщил представитель Международного олимпийского комитета (МОК).

Он рассказал, что повторный анализ образцов с Олимпиады-2014 продлится еще пять лет. Представитель МОК уточнил, что конкретных сроков нет. Эксперты будут обсуждать каждый случай отдельно после завершения дисциплинарных процедур.

Срок давности допинг-тестов, в течение которого можно проводить перепроверки, составляет восемь лет. Ранее МОК сообщил, что допинг был обнаружен в 101 пробе после перепроверки с Игр в Пекине и Лондоне, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирное антидопинговое агентство 18 июля по результатам расследования подтвердило факты подмены проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Согласно заявлению автора доклада Ричарда Макларена, в Минспорта РФ знали об этих манипуляциях. В докладе утверждается, что в России существовала управляемая государством система сокрытия положительных допинг-проб. На основании этого расследования WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК не стал отстранять всю сборную и передал право допуска атлетов на Игры международным спортивным федерациям. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 17 июня отказался допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Сборную РФ по тяжелой атлетике тоже отстранили от участия в Олимпиаде. Международный паралимпийский комитет отстранил всю сборную России от Паралимпады-2016 в Рио.

Владимир Путин предложил ОКР создать независимую общественную комиссию с участием российских и зарубежных экспертов для разбирательств по допингу. Ее возглавил член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Макларен в сентябре заявил, что расследование дела о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи завершится до конца года. Россия потребовала участия своих представителей на вскрытии допинг-проб с зимних Игр 2014 года.

Вторую часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена презентовали 9 декабря. Фальсификации с допинг-пробами были выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали, и у одной серебряной медалистки Олимпийских игр 2014 года. В МОК в декабре сообщили, что открыли дисциплинарные дела в отношение 28 российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи.

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