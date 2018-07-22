СМИ: переход в ФК «Краснодар» защитника «Депортиво» Сиднея Решела сорвался

Пресс-служба испанского клуба сообщила, что агентам футболиста не удалось договориться с руководством «черно-зеленых».

Клубы «Депортиво» и «Краснодар» обсуждали детали трансфера Сиднея Решела, но к соглашению не пришли. В ближайшее время футболист должен вернуться к предсезонной подготовке в испанском клубе, сообщает Sport.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 июля Сидней Решел прибыл в расположение «Краснодара» в Австрии и по возвращении в кубанскую столицу должен был подписать личный контракт. Сейчас бразильский защитник покинул расположение «быков».

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