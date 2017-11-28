СМИ: по делу о перестрелке в ресторане Армавира задержали пять человек

Во время перестрелки в ночь на 26 ноября погибли три человека.

По данным СМИ, по уголовному делу о перестрелке проходят восемь человек. Из них пятерым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще трое человек скрылись. Их объявили в федеральный розыск, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ресторане Армавира в ночь на 26 ноября застрелили офицера Росгвардии. Всего в результате перестрелки погибли три человека. Администратор ресторана в Армавире рассказал о ночной перестрелке. Подозреваемого в стрельбе объявили в розыск.

В сети появилось видео перестрелки в ресторане Армавира.

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