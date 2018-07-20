СМИ: под Армавиром в ДТП «Ока» повредила ВАЗ-2114

Авария произошла 20 июля после полуночи на 161 км ФАД «Кавказ».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ока» не выдержал необходимую дистанцию во время движения и врезался в ВАЗ-2114, двигавшийся впереди.

«Удар был такой силы, что «четырнадцатую» смяло, как консервную банку. Сама же «Ока» вылетела в поле и перевернулась на крышу. Участниками ДТП стало три человека, детей среди них не было», — рассказали очевидцы.

О пострадавших в ДТП нет сведений. Обстоятельства случившегося уточняются, сообщает gorodarmavir.ru.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник