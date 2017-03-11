СМИ: полузащитник ФК «Краснодар» Каборе пропустит матч с «Локомотивом»

Полузащитник ФК «Краснодар» Шарль Каборе может пропустить матч 19-го тура против «Локомотива».

Об этом 11 марта сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

«Каборе уже тренируется и набирает форму, а сыграет ли он — станет ясно по его состоянию. Думаю, что такое маловероятно», — отметил он.

Селюк добавил, что если Каборе не будет играть, то «Локомотив» может выиграть.

«Когда Шарль не играет, «Краснодар» пропускает примерно по два мяча», — цитирует агента «Чемпионат».

Игра между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится 13 марта в Москве.

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