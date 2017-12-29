СМИ: полузащитник ФК «Краснодар» Подберезкин перейдет в «Рубин» на правах аренды

Соглашение с 25-летним хавбеком будет рассчитано до конца сезона.

По данным «Чемпионата», в Вячеславе Подберезкине лично заинтересован главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

Аренда полузащитника будет бесплатной. Также казанский клуб получит опцион на выкуп Подберезкина в летнее трансферное окно.

По оценке портала transfermarkt.com, трансферная стоимость футболиста составляет 2,2 млн евро.

В текущем сезоне он провел в составе «быков» десять матчей в РФПЛ. Побререзкин перешел в ФК «Краснодар» в декабре 2015 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.

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