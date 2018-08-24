СМИ: пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался со светильника

24 августа в 07:49

Его залила талая вода с крыши. Прибор, в котором произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным.

Эксперты изучили несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей и трансформаторов. Предметы сильно пострадали при пожаре, что значительно осложнило выявление источника повреждений проводов — электродуга или возгорание.

Сечение большинства проводов было занижено, что списали на брак.

Исходя из полученных данных, специалисты говорят о коротком замыкании в электропроводке, спровоцированное ошибочным распределением нагрузок и разрушенной из-за перегрева изоляцией.

Определить точное место очага возгорания пока не удалось, однако косвенные признаки указывают, что пожар возник в электропроводке, питающей светодиодные плафоны над детским «сухим» бассейном, пишет «Коммерсант».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. При пожаре погибли 60 человек. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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