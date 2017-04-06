СМИ: при взрыве в Ростове-на-Дону пострадал житель Кубани

В Ростове-на-Дону 6 апреля сработала самодельная бомба. По предварительной информации, пострадавший является жителем Краснодарского края.

ЧП произошло на улице Социалистической, недалеко от школы. Бесхозный пакет обнаружил прохожий. Мужчина раскрыл его, внутри увидел фонарик. Когда он попытался его включить, прогремел взрыв.

Мужчина получил осколочные ранения в живот и грудь, лишился кисти одной руки и нескольких пальцев на другой.

Камеры наблюдения зафиксировали не только сам момент взрыва, но и того, кто, предположительно, оставил на улице бомбу. Следователи возбудили уголовное дело сразу по трем статьям, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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