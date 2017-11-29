СМИ: причиной пожара в многоэтажке Новороссийска стала майнинг-ферма для добычи биткоинов

Пожар произошел 27 ноября в квартире девятиэтажного дома на улице Южной.

По данным СМИ, эту квартиру снимал мужчина. Он устроил в одной из комнат майнинг-ферму по добыче биткоинов. В результате электропроводка не выдержала нагрузку и произошло короткое замыкание.

Отмечается, что биткоины добывают с помощью специальных ферм — комплекс устройств, в которые входят видеокарты. Вычислительный процесс по добыче биткоинов увеличивает нагрузку на сети, а также нагревает воздух в квартире. По данным специалистов, майнинг-ферма увеличивает потребление электричества в 6-8 раз. В связи с этим могут возникать пожары, пишет «Наша газета».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске во время пожара в многоэтажке никто не пострадал.

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