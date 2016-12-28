СМИ: причиной падения Ту-154 мог стать отказ системы уборки закрылков

Источник 27 декабря после предварительного анализа данных с черных ящиков назвал предполагаемую причину падения Ту-154 недалеко от Сочи.

Был расшифрован параметрический самописец самолета. Согласно предварительному анализу данных, нештатная ситуация на борту могла произойти из-за не убравшихся закрылков, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.

По словам экспертов, ситуацию летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета, докладывают о неисправности диспетчеру и возвращают машину на аэродром вылета. При этом возврат происходит на небольшой скорости, чтобы отклоненные плоскости не оторвало встречным потоком. Экипаж Ту-154 по какой-то причине не сумел решить проблему отказавших закрылков и мог усугубить ситуацию, чрезмерно задрав нос самолета, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ сообщили, что поверхность подняли все черные ящики разбившегося Ту-154. Приоритетной версией падения Ту-154 СМИ назвали ошибку пилотирования.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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