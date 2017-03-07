СМИ: проект объединения горнолыжных курортов в Сочи согласуют в июне

Генеральный директор НАО «Красная Поляна» Александр Саурин в марте сообщил, что вопрос об объединении горнолыжных курортов в Сочи должен быть согласован до 15 июня 2017 года.

В единую зону катания должны войти трассы «Горки Город», «Роза Хутор», «Альпика-Сервис» и «Горно-туристического центра ПАО «Газпром».

«В рамках внедрения единого ски-пасса курорты находятся в активной стадии обсуждения технического (программного) аспекта, который в соответствии с дорожной картой должен быть согласован до 15 июня», — отметил Саурин.

В пресс-службе «Роза Хутор» подтвердили, что готовы объединить свою зону катания с соседней «Альпика-Сервис» уже в этом году, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее глава правительства Дмитрий Медведев распорядился до 6 марта разработать и предоставить в кабмин предложения по объединению горнолыжных трасс на Красной Поляне в Сочи и введению единого ски-пасса.

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