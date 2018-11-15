СМИ: Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

Согласно источникам, эта дата заявлена в Кремле в качестве основной.

Официально это число еще не подтверждалось. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что точную дату пресс-конференции он сообщит дополнительно.

Грядущая пресс-конференция Владимира Путина станет 14-й по счету. С 2001 года президент традиционно отвечает на вопросы российских и зарубежных изданий. Перерыв сделали лишь на то время, когда он занимал пост премьер-министра: с мая 2008-го по май 2012 года.

Последняя пресс-конференция российского лидера длилась почти три часа 50 минут, сообщает телеканал «360».

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