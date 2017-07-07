СМИ: Райан Брокхофф покинет ПБК «Локомотив-Кубань»

Австралийский форвард попросил у клуба разрешения провести переговоры с другими командами.

«После двух лет жизни в России Райан хотел бы сменить обстановку, попробовать силы в клубе, который примет участие в Евролиге-2017/18. Сейчас его агенты ведут активные переговоры с несколькими командами», — сообщил источник в ПБК «Локомотив-Кубань».

Отмечается, что руководство краснодарского клуба уже занимается поисками замены Брокхоффу.

В услугах австралийца заинтересованы турецкий «Анадолу Эфес» и испанская «Валенсия». В случае перехода Брокхоффа в один из этих клубов «Локомотив-Кубань» получит неустойку, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Райан Брокхофф перешел в «Локомотив-Кубань» из «Бешикташа» в сентября 2015 года. Контракт с 25-летним спортсменом был подписан на три года.

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