СМИ: российских военных с лишним весом отстранят от службы

17 ноября в 15:21

По данным источника в Минобороны, такую директиву уже разослали по всем частям.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ведомство составляет список военных с третьей и четвертой стадиями ожирения. Предполагалось, что их отправят на врачебную комиссию, которая решит, годны ли они к службе.

«Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение», — сказал источник в Минобороны.

По данным Минздрава, в России 55% мужчин страдают ожирением. За последние десять лет их число увеличилось в два раза, сообщает РИА «Новости».

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