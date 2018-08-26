СМИ: Россия стремится избавиться от диктата доллара

Для этого Правительство РФ активно закупает золото и продает американские гособлигации.

Как считает автор статьи в немецком издании Die Welt, власти России не рассчитывают в ближайшем времени на нормализацию отношений с Западом. Как пояснил американский эксперт Джеймс Рикардс, у властей России есть «стратегический план», а золото, по его словам, это «идеальное вложение» для защиты от санкций США.

Издание отмечает, что за последнее десятилетие Москва систематически наращивала свои запасы благородного металла: с 457 т в 2008 году до 1 тыс. 944 т к июлю 2018 года. Таким образом, Россия по этим показателям опередила даже Китай и стала пятой страной в мире по золотым запасам.

Как заключает автор статьи, политика американского президента Дональда Трампа, который активно использует доллар в качестве оружия против других стран, может привести к тому, что золото станет играть гораздо более важную роль в мировой финансовой системе, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдепартамент США 8 августа распространил сообщение о намерении ввести санкции в отношении Российской Федерации из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 августа заявил о том, что будущие санкции — это объявление экономической войны России. Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США нелегитимными. Госдеп США 24 августа опубликовал подробности новых антироссийских санкций.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта пострадали в результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери. Как сообщила британская сторона, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией. В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов. После этого более 14 стран выслали около 100 российских дипломатов. В мае Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери.

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