СМИ: россияне стали меньше экономить на алкоголе, продуктах и досуге

Компания Initiative провела исследование, которое показало, что россияне стали реже экономить на продуктах питания, алкогольных напитках и развлечениях.

Согласно исследованию, в декабре 2016 года на продуктах питания экономили 45% россиян (против 49% годом ранее), на досуге — 44% (47% годом ранее), на алкогольных напитках, кроме пива, — 43% (47% годом ранее).

При этом россияне увеличили экономию на лекарствах: доля покупающих препараты подешевле за год выросла с 32 до 34%. В Initiative предполагают, что «возможная причина роста экономии — переключение на отечественные, более дешевые препараты».

К стабильным категориям, в которых граждане остаются бережливыми, относятся питание вне дома, косметика, пиво, бытовая химия, безалкогольные напитки, товары для детей, автомобильное топливо, связь и Интернет, пишут «Известия».

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