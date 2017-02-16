СМИ: российских легкоатлетов обязали вернуть 23 олимпийские медали

Российские легкоатлеты после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов должны вернуть 23 медали.

Об этом в феврале сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Дисциплинарная комиссия МОК вынесла решения в отношении 19 российских легкоатлетов.

«В соответствии с данными решениями спортсмены, признанные нарушившими антидопинговые правила, а также все участники эстафет, в составе которых был спортсмен, уличенный в нарушении антидопинговых правил, обязаны вернуть медали и другую олимпийскую атрибутику в МОК. Возврату подлежат 23 медали, из них 11 медалей подлежат возврату в связи с аннулированием результатов эстафетных команд», — говорится в сообщении ВФЛА.

В ведомстве пояснили, что награду вернул только Антон Кокорин. При этом, он не нарушал антидопинговых правил, но был участником эстафетной команды, в составе которой состоял Денис Алексеев, чья проба дала положительный результат.

«ВФЛА отмечает данный поступок Антона Кокорина и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийские медали и атрибутику в Международный олимпийский комитет, последовать его примеру», — сообщает пресс-служба федерации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», WADA 18 июля 2016 года по результатам расследования подтвердило факты подмены проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Согласно заявлению автора доклада Ричарда Макларена, в Минспорта РФ знали об этих манипуляциях. В докладе утверждается, что в России существовала управляемая государством система сокрытия положительных допинг-проб. На основании этого расследования WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК не стал отстранять всю сборную и передал право допуска атлетов на Игры международным спортивным федерациям. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 17 июня отказался допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Сборную РФ по тяжелой атлетике тоже отстранили от участия в Олимпиаде. Международный паралимпийский комитет отстранил всю сборную России от Паралимпады-2016 в Рио.

Владимир Путин предложил ОКР создать независимую общественную комиссию с участием российских и зарубежных экспертов для разбирательств по допингу. Ее возглавил член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Макларен в сентябре заявил, что расследование дела о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи завершится до конца года. Россия потребовала участия своих представителей на вскрытии допинг-проб с зимних Игр 2014 года.

Вторую часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена презентовали 9 декабря 2016 года. Фальсификации с допинг-пробами были выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали, и у одной серебряной медалистки Олимпийских игр 2014 года.

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