СМИ: с 1 июля деньги бюджетников без карты «Мир» уйдут обратно в казну

28 июня в 10:39

Работники бюджетной сферы смогут получать зарплату только на карту «Мир» или на счета, к которым не привязаны никакие карты.

Если к зарплатному счету привязана иная карта, банк не сможет зачислить деньги. Их придется перевести на счет невыясненных сумм. Банки планируют уведомлять клиента сразу после поступления таких средств и предлагать забрать деньги наличными в отделении, либо дать распоряжение о переводе на счет, к которому привязана карта «Мир», или счет без карты. На это отводится десять рабочих дней, по истечении которых деньги вернутся в бюджет.

Правила касаются госслужащих, работников госорганов и госучреждений, получателей государственных стипендий. Тем, кто получает выплаты из бюджета реже одного раза в год или постоянно живет за границей, оформлять «Мир» не нужно.

Зарплату на карту «Мир» уже получает около 95% работников бюджетной сферы. В годовом отчете ЦБ сказано, что зарплата на «Мир» должна перечисляться примерно 17 млн человек. Они могут получать зарплату и наличными.

Основная часть клиентов Сбербанка, работающих в бюджетной сфере, получила карты «Мир». Это 10 млн человек. Сколько клиентов не успеет перейти на «Мир» к 1 июля, неизвестно. Представитель ВТБ сообщал, что на «Мир» перевели большинство клиентов-бюджетников, в «Открытии» говорят о 99% клиентов, в Райффайзенбанке — о 95%, всего 500 человек еще не получили карты, в Промсвязьбанке — о 97%, но оставшиеся 3% клиентов просто не забрали карты в отделении, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 1 мая 2017 года подписал закон, согласно которому банки обязаны использовать только Национальную систему платежных карт при перечислении зарплат работникам государственных и муниципальных учреждений, а также пенсий и стипендий.

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