СМИ: самолет Минобороны РФ упал недалеко от Анапы

Источник в силовых структурах 25 декабря уточнил место крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, вылетевшего утром из Сочи.

«По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м, ближе к Анапе», — цитирует собеседника РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели нашли тело пассажира Ту-154 в 6 км от Сочи. Обломки самолета нашли в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 м.

Ранее на поиски ТУ-154 отправились семь морских судов. Также в район поиска вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.

Ранее сообщалось, что самолет Минобороны мог упасть в горах на территории Краснодарского края. В Минобороны подтвердили исчезновение с радаров Ту-154, вылетевшего из Сочи. В ведомстве уточнили, что на борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа.

По данным СМИ, на борту пропавшего Ту-154 находился ансамбль имени Александрова, а также журналисты.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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