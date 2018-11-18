СМИ: самоподрыв в Грозном устроила 25-летняя уроженка Адыгеи

СК установил личность женщины, которая 17 ноября совершила самоподрыв возле полицейского КПП в Старопромысловском районе.
Как сообщили в СК, смертнице было 25 лет. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются возможные соучастники преступления.
По данным источника в правоохранительных органах, погибшая — уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, она зарегистрирована в Челябинской области. В последнее время жила в Дагестане.
Как сообщили ранее в МВД по Чеченской республике, погибших и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и местных жителей нет.
Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.
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