СМИ: Шарапова обсудит с президентом FFT возможность участия в Roland Garros

Президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли 3 марта заявил, что намерен встретиться с российской спортсменкой Марией Шараповой.

Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Глава французской теннисной федерации планирует обсудить с теннисисткой возможность ее участия в турнире Roland Garros. Ранее россиянка попросила предоставить ей wild card на эти соревнования.

«Агент Шараповой обратился к нам с просьбой обсудить возможность ее участия в турнире. Мы собираемся встретиться с ней, выслушать ее аргументы. Затем мы обсудим это с директором турнира», — сказал Джудичелли.

Он добавил, что после всех переговоров будет принято совместное решение, сообщает ТАСС.

Ранее Шарапова получила специальные приглашения на состязания в Мадрид, Штутгарт и Рим.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российская теннисистка Мария Шарапова 26 апреля впервые примет участие в официальных соревнованиях после дисквалификации.

Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года.

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