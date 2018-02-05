СМИ: Шатов перешел из «Зенита» в «Краснодар» за свой счет

«Быки» договорились с питерским клубом об аренде 27-летнего полузащитника с правом последующего выкупа.

За то, чтобы выступать за «Краснодар» до конца сезона-2017/18, Олег Шатов выплатит из своих личных средств 25 млн рублей. Еще 10 млн рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче против них в 25-м туре чемпионата России.

Летом краснодарцы должны будут заплатить 5 млн евро, чтобы окончательно приобрести игрока. Шатов, который находится в расположении «Зенита-2» в Турции, должен присоединиться к новой команде уже 6 февраля.

Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года, его контракт с питерцами рассчитан до лета 2020 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее стало известно о желании футболиста самостоятельно выплатить отступные «сине-бело-голубым». При этом сделке мешали разногласия клубов по вопросу суммы последующего выкупа: ФК «Зенит» хотел получить за игрока 8 млн евро, однако краснодарцы готовы были заплатить 6 млн евро.

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