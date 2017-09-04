СМИ сообщили о возможном реформировании ГК «Автодор» и Росавтодора

Федеральное дорожное агентство занимается строительством и ремонтом бесплатных дорог, госкомпания «Автодор» отвечает за платные проекты, привлекая внебюджетные деньги.

По данным газеты «Ведомости», ГК «Автодор» и Росавтодор могут быть реформированы после выборов в 2018 году.

«Формальный старт обсуждениям [реформирования] пока не дан, однако с подачи Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина варианты уже несколько месяцев прорабатываются в закрытом режиме», — сообщают источники.

По предварительным данным, ЦСР рассматривает два основных варианта. Первый — переподчинение ГК «Автодор» Минтрансу (сейчас госкомпания подчиняется напрямую правительству). Второй — реформа обеих структур: «Автодор» вместе с Росавтодором войдут в объединенную корпорацию, которая получит новую организационно-правовую форму. Отмечается, что всего рассматривают около десяти предложений.

Итоговую версию после выборов 2018 года должно утвердить новое правительство. Об этом говорит консультант «Автодора» и подтверждает чиновник Росавтодора, сообщает ТАСС.

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