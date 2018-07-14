СМИ сообщили об успешных испытаниях российского гиперзвукового комплекса «Кинжал»

Гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» поразила цель на расстоянии около 800 км. Это уже третье успешное испытание ракеты, которая может быть готова к боевому применению в 2020 году.

С таким утверждением выступил 13 июля телеканал CNBC, который ссылается на источники, знакомые с докладами разведки США на эту тему. По этим данным, к настоящему моменту три испытания «Кинжала» завершились успешно. Последнее из них состоялось в текущем месяце.

Всего Россия провела к настоящему моменту 12 испытаний на истребителе-перехватчике МиГ-31, сообщают источники телеканала. Сейчас, по их данным, ведутся работы по подготовке испытаний «Кинжала» на стратегических бомбардировщиках. CNBC отмечает, что в настоящий момент США не обладают средствами обороны, с помощью которых можно защититься от «Кинжала».

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса «Кинжал». Новый комплекс участвовал в Параде Победы в Москве.

Владимир Путин 1 марта во время ежегодного послания Федеральному Собранию РФ рассказал о вооружении России и сообщил об успешном испытании ракеты с ядерной энергоустановкой. Владимир Путин заявил, что ближайшие годы станут решающими для будущего России. Речь идет о развитии технологий. Отставание в этой сфере недопустимо. По его словам, технологическое отставание несет риски утраты суверенитета.

Ракетный комплекс «Кинжал» и лазерный боевой комплекс уже стоят на вооружении, сказал 7 июня во время прямой линии президент России Владимир Путин. В США назвали российский гиперзвуковой «Кинжал» «убийцей» американских авианосцев.

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