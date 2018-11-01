СМИ: состояние девочки, покусанной львицей в цирке на Кубани, улучшилось

Состояние девочки, на которую в цирке в Успенском районе напала львица, незначительно улучшилось.

Об этом сообщил источник в сфере здравоохранения региона.

«С улучшением. Потихоньку приходит в сознание. Скоро должны с аппарата ИВЛ снять. Но состояние по-прежнему тяжелое», — сказал источник.

По словам отца девочки, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Операцию сделали, находится в стабильном тяжелом состоянии, в медикаментозной коме. Ее поддерживают в коме, сразу после того, как львица напала, она уже на арене впала в кому от потери крови. И с того момента из комы не выводили и не пытаются пока выводить. У нее обширные рваные раны, говорят, сердце не выдержит, если выводить, об этом пока не думают», — сообщил отец девочки.

Мужчина уточнил, что они с супругой пока не думали о дальнейших судебных разбирательствах.

«Мы еще сами ничего не знаем, нам ничего толком не говорят о ребенке. Операцию сделали, а как дальше будет… Врачи говорят: никакого разговора о лечении сейчас не может быть, пока боремся за ее жизнь. Пока даже не думали, что и как дальше мы будем делать», — цитирует отца девочки РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 октября в селе Успенском во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду. Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей. Очевидцы выложили видео с места происшествия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил минздраву региона оказать пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Девочку оперативно доставили в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Девочка, пострадавшая в цирке в селе Успенском, впала в кому.

Прокуратура проверит условия содержания напавшей на ребенка цирковой львицы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник